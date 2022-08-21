Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında pazartesi Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak.



Ülker Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.



Bitexen Giresunspor'u deplasmanda 3-2 yenerek lige 3 puanla başlayan Adana ekibi, 2. haftada sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u da 3-0 ile geçmişti.



Adana Demirspor, rakibi Fenerbahçe'yi de mağlup ederek Spor Toto Süper Lig'de 3'te 3 yapmak istiyor.



Geçen sezon ligin ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe 1-0 kazanırken, ikinci yarıda oynanan karşılaşmada ise Adana Demirspor rakibine 2-1 üstünlük sağlamıştı.





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