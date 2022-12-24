Adana Demirspor evinde Karagümrük'ü ağırlıyor

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 25 Aralık Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
Yeni Adana Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.
Ligde topladığı 24 puanla, averajla 4. sırada bulunan Adana Demirspor, 16. sıradaki 13 puanlı rakibi Fatih Karagümrük karşısında galibiyet hedefliyor.
Mavi-lacivertliler, geçen sezon ligde ilk maçta 4-0 mağlup olduğu rakibini ikinci karşılaşmada 5-0 yenmişti.
Yeni Adana Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.
Ligde topladığı 24 puanla, averajla 4. sırada bulunan Adana Demirspor, 16. sıradaki 13 puanlı rakibi Fatih Karagümrük karşısında galibiyet hedefliyor.
Mavi-lacivertliler, geçen sezon ligde ilk maçta 4-0 mağlup olduğu rakibini ikinci karşılaşmada 5-0 yenmişti.
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