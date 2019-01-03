Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Emre Uğur Uruç'u kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Adana ekibi, ligin ilk yarısında Giresunspor forması giyen Emre Uğur Uruç ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sağ bek pozisyonunda oynayan 24 yaşındaki futbolcu, Antalya kampına katılarak takımla çalışmalara başladı.
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Adana ekibi, ligin ilk yarısında Giresunspor forması giyen Emre Uğur Uruç ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sağ bek pozisyonunda oynayan 24 yaşındaki futbolcu, Antalya kampına katılarak takımla çalışmalara başladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın