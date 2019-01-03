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Adana Demirspor, Emre Uğur Uruç'u kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Emre Uğur Uruç'u kadrosuna kattı.

Kaynak: AA
Adana Demirspor, Emre Uğur Uruç'u kadrosuna kattı
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03 Ocak 2019 15:11
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Emre Uğur Uruç'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Adana ekibi, ligin ilk yarısında Giresunspor forması giyen Emre Uğur Uruç ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sağ bek pozisyonunda oynayan 24 yaşındaki futbolcu, Antalya kampına katılarak takımla çalışmalara başladı.

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