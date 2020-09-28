Adana Demirspor, Emircan Altıntaş'ı kiraladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Aytemiz Alanyaspor'dan Emircan Altıntaş'ı bir yıllığına kiraladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Adana Demirspor, Emircan Altıntaş'ı kiraladı
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28 Eylül 2020 21:29
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Aytemiz Alanyaspor'dan Emircan Altıntaş'ı bir yıllığına kiraladı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, mavi-lacivertlilerin 25 yaşındaki Emircan Altıntaş ile sözleşme imzaladığı belirtildi.

Satın alma opsiyonu ile bir yıllığına kiralık olarak kadroya dahil edilen Emircan, sağ kanatta görev yapıyor.



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