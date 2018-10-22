Adana Demirspor Elazığspor maçı canlı hangi kanalda saat kaçta?





Afjet Afyonspor'u 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği liderliğini sürdürdü.



Ligin 7. haftasında alınan sonuçlar şöyle:



Denizlispor-Tetiş Yapı Elazığspor: 3-0



Hatayspor-Altınordu: 1-1



Kardemir Karabükspor-Ümraniyespor: 0-1



İstanbulspor-Boluspor: 1-3



Balıkesirspor Baltok-Altay: 2-1



Gençlerbirliği-Afjet Afyonspor: 1-0



Adana Demirspor-Eskişehirspor: 4-0



Giresunspor-Adanaspor: 0-1



Gazişehir Gaziantep-Osmanlıspor: 2-3



- Puan durumu









- Ligde 8. haftanın sonuçları



05.10.2018 19:00 ALTAY 0 - 1 GENÇLERBİRLİĞİ

05.10.2018 19:00 ESKİŞEHİRSPOR 0 - 3 HATAYSPOR

06.10.2018 14:00 AFJET AFYONSPOR 5 - 0 KARDEMİR KARABÜKSPOR

06.10.2018 14:00 ÜMRANİYESPOR 3 - 0 DENİZLİSPOR

06.10.2018 19:30 ALTINORDU A.Ş. 1 - 1 İSTANBULSPOR A.Ş.

07.10.2018 14:00 TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 0 - 5 GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ

07.10.2018 16:30 BOLUSPOR 1 - 1 GİRESUNSPOR

07.10.2018 19:30 OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ 1 - 0 ADANA DEMİRSPOR

07.10.2018 19:30 ADANASPOR A.Ş. 2 - 1 BALIKESİRSPOR BALTOK



Spor Toto 1. Lig'in 7. haftası, oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı.Afjet Afyonspor'u 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği liderliğini sürdürdü.Ligin 7. haftasında alınan sonuçlar şöyle:Denizlispor-Tetiş Yapı Elazığspor: 3-0Hatayspor-Altınordu: 1-1Kardemir Karabükspor-Ümraniyespor: 0-1İstanbulspor-Boluspor: 1-3Balıkesirspor Baltok-Altay: 2-1Gençlerbirliği-Afjet Afyonspor: 1-0Adana Demirspor-Eskişehirspor: 4-0Giresunspor-Adanaspor: 0-1Gazişehir Gaziantep-Osmanlıspor: 2-305.10.2018 19:00 ALTAY 0 - 1 GENÇLERBİRLİĞİ05.10.2018 19:00 ESKİŞEHİRSPOR 0 - 3 HATAYSPOR06.10.2018 14:00 AFJET AFYONSPOR 5 - 0 KARDEMİR KARABÜKSPOR06.10.2018 14:00 ÜMRANİYESPOR 3 - 0 DENİZLİSPOR06.10.2018 19:30 ALTINORDU A.Ş. 1 - 1 İSTANBULSPOR A.Ş.07.10.2018 14:00 TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 0 - 5 GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ07.10.2018 16:30 BOLUSPOR 1 - 1 GİRESUNSPOR07.10.2018 19:30 OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ 1 - 0 ADANA DEMİRSPOR07.10.2018 19:30 ADANASPOR A.Ş. 2 - 1 BALIKESİRSPOR BALTOK

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