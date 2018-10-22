Adana Demirspor Elazığspor maçı canlı hangi kanalda saat kaçta?

Adana Demirspor-Elazığspor maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. TFF 1. Ligi'nin 9. haftasında Adana Demirspor-Elazığspor karşı karşıya gelecek.
ADANA DEMİRSPOR-ELAZIĞSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | TFF 1. Lig'de heyecan başlıyor
. Ligin 9. haftasında oynanacak Adana Demirspor-Elazığspor maçı naklen yayınlanacak.
22 Ekim Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak maç, beIN Sports MAX 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.
Adana Demirspor-Elazığspor maçı 22 Ekim Pazartesi günü saat 19.00'dan itibaren beIN Sports MAX 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak. ADANA DEMİRSPOR-ELAZIĞSPOR MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...
Spor Toto 1. Lig'in 7. haftası, oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı.
Afjet Afyonspor'u 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği liderliğini sürdürdü.
Ligin 7. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Denizlispor-Tetiş Yapı Elazığspor: 3-0
Hatayspor-Altınordu: 1-1
Kardemir Karabükspor-Ümraniyespor: 0-1
İstanbulspor-Boluspor: 1-3
Balıkesirspor Baltok-Altay: 2-1
Gençlerbirliği-Afjet Afyonspor: 1-0
Adana Demirspor-Eskişehirspor: 4-0
Giresunspor-Adanaspor: 0-1
Gazişehir Gaziantep-Osmanlıspor: 2-3 - Puan durumu
- Ligde 8. haftanın sonuçları
05.10.2018 19:00 ALTAY 0 - 1 GENÇLERBİRLİĞİ
05.10.2018 19:00 ESKİŞEHİRSPOR 0 - 3 HATAYSPOR
06.10.2018 14:00 AFJET AFYONSPOR 5 - 0 KARDEMİR KARABÜKSPOR
06.10.2018 14:00 ÜMRANİYESPOR 3 - 0 DENİZLİSPOR
06.10.2018 19:30 ALTINORDU A.Ş. 1 - 1 İSTANBULSPOR A.Ş.
07.10.2018 14:00 TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 0 - 5 GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
07.10.2018 16:30 BOLUSPOR 1 - 1 GİRESUNSPOR
07.10.2018 19:30 OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ 1 - 0 ADANA DEMİRSPOR
07.10.2018 19:30 ADANASPOR A.Ş. 2 - 1 BALIKESİRSPOR BALTOK
SÜPER LİG TARİHİ / Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.
İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Millî Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.