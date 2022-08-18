Adana Demirspor, Dzyuba'yı bitiriyor

Adana Demirspor, Rus santrfor Artem Dzyuba ile büyük oranda anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Adana Demirspor, Dzyuba'yı bitiriyor
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18 Ağustos 2022 16:59
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Artem Dzyuba'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

A Spor'un haberine göre; Akdeniz temsilcisi, Rus santrfor ile yapılan görüşmelerin ardından büyük oranda anlaşmaya vardı. Golcü futbolcunun, 1+1 yıllık sözleşmenin altına imza atması bekleniyor.

Rus ekibi Zenit'ten ayrılan Dzyuba, geçen sezon 28 lig maçında 11 gol 5 asistlik performans sergiledi.

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