Adana Demirspor, David Luiz ile anlaştı

Süper Lig'in yeni takımlarından Adana Demirspor, David Luiz ile anlaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor, David Luiz ile anlaştı
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16 Temmuz 2021 14:08
Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor transferde fırtına gibi esmeye devam ediyor. Belhanda ve Balotelli gibi iki flaş ismi kadrosuna katan Adana Demirspor, son olarak bir büyük sürpriz daha yaptı ve David Luiz ile anlaşmaya vardı.

Transferde son dakika sürprizi yaşanmaz ve süreçte bir pürüz çıkmazsa ise David Luiz'in kısa bir süre içerisinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da perşembe akşamı canlı yayına çıkarak "David Luiz ile görüşmeler devam ediyor
Umarım bitirebiliriz. Komisyonlar yüksek olduğunda biraz pazarlık yapmanız gerekir" ifadelerini kullanmıştı.


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