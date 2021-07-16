🇧🇷David Luiz



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— Sporx (@sporx) July 16, 2021

Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor transferde fırtına gibi esmeye devam ediyor. Belhanda ve Balotelli gibi iki flaş ismi kadrosuna katan Adana Demirspor, son olarak bir büyük sürpriz daha yaptı ve David Luiz ile anlaşmaya vardı.Transferde son dakika sürprizi yaşanmaz ve süreçte bir pürüz çıkmazsa ise David Luiz'in kısa bir süre içerisinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da perşembe akşamı canlı yayına çıkarak "David Luiz ile görüşmeler devam ediyorUmarım bitirebiliriz. Komisyonlar yüksek olduğunda biraz pazarlık yapmanız gerekir" ifadelerini kullanmıştı.