Adana Demirspor'dan Taarabt iddiası

Yeni sezonda da iddialı kadro kurmak isteyen Adana Demirspor'un Benficalı Adel Taarabt için görüşmeler yaptığı belirtildi.



A Bola'nın haberine göre Benfica'da gözden düşen isimlerden biri olan Adel Taarabt'ı kadrosuna katmak isteyen Adana Demirspor'un oyuncunun durumuyla ilgili görüşmeler yaptığı ifade edildi.



Benfica'nın 33 yaşındaki Faslı oyuncunun maaş yükünden kurtulmak için ayrılığa sıcak baktığı belirtilirken Taarabt'ın kalan alacakları konusunda pazarlıkların sürdüğü detayı da haberde yer aldı.



2015'te Benfica'ya transfer olan Adel Taarabt, geçen sezon Portekiz Ligi'nde çıktığı 23 maçta 1 gol 4 asistle takımına katkı sağlamıştı.





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