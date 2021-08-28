Adana Demirspor'dan stopere Fildişili kule!

Adana Demirspor, Club Brugge'da forma giyen Simon Deli ile 3 yıllığına anlaştığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Adana Demirspor'dan stopere Fildişili kule!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ağustos 2021 19:34
Adana Demirspor, Club Brugge'da forma giyen 29 yaşındaki Fildişili stoper Simon Deli ile 3 yıllığına anlaştığını açıkladı.

İşte Adana Demirspor'dan yapılan açıklama:

"Kulübümüz Slavia Prag ve Club Brugge formasını giyen Simon Deli ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Aramıza hoş geldin Deli"

SIMON DELI KİMDİR?

Sparta Prag, Pribram ve Slavia Prag formaları giyen Simon Deli, 2019 yazında 2.5 milyon euro bonservis karşılığında Club Brugge'e transfer oldu. Geçen sezonu Slavia Prag'ta geçiren Simon Deli, 16 kez Fildişi Milli Takım formaısnı giydi.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.