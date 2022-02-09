Adana Demirspor'dan son dakika sürprizi: Loic Remy

Adana Demirspor son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Loic Remy'yi kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor'dan son dakika sürprizi: Loic Remy
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09 Şubat 2022 00:46
Süper Lig'in flaş ekiplerinden Adana Demirspor transferin son gününde kadrosunu bir yıldızla daha güçlendirdi.

Adana Demirspor, geçen sezon Çaykur Rizespor'un transfer ettiği Loic Remy'yi renklerine bağladı. Akdeniz ekibi Fransız golcünün lisansını çıkardı.

Loic Remy bu sezon Çaykur Rizespor formasıyla 9 resmi maçta süre almış ancak skor katkısı yapamamıştı. 35 yaşındaki santrfor geçen sezon ise Karadeniz ekibinin formasıyla 19 maçta 7 gole imza attı.



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