Adana Demirspor'dan Samet Akaydın hamlesi

Fenerbahçe Transfer Haberleri: Adana Demirspor, geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye yolladığı Samet Akaydın'ı tekrardan kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor'dan Samet Akaydın hamlesi
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05 Ağustos 2023 09:32
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Jorge Jesus'un isteği üzerine Adana Demirspor'dan savunmaya takviye amaçlı alınan Samet Akaydın'a talip çıktı.

Adana ekibinin, eski oyuncusunu yeniden kadrosuna katmak için harekete geçtiği bildirildi. Mavi Şimşekler'in 29 yaşındaki stoperi yeni sezon öncesi kiralık ya da bonservisiyle almak adına Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı belirtildi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, geçtiğimiz günlerde savunma bölgesine takviye yapacaklarını açıklamıştı. 



FENERBAHÇE RAKAMLARI 

Geçtiğimiz sezon devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Samet Akaydın Sarı-lacivertli formayla 23 karşılaşmada forma giydi.  

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