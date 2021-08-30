Adana Demirspor'dan Rıdvan Yılmaz için teklif

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, Beşiktaş'ta forma giyen Rıdvan Yılmaz'a talip oldu.
Adana Demirspor yöneticiler, Rıdvan Yılmaz'ı kiralamak için siyah-beyazlılara teklif yaptı.
Beşiktaş Yönetimi, tekni direktör Sergen Yalçın'ın kadroda düşündüğü Rıdvan Yılmaz'ın transferine pek fazla sıcak bakmadıklarını bildirdi.
İki kulüp yetkililerinin birkaç gün içerisinde yeniden görüşmesi bekleniyor.
Adana Demirspor yöneticiler, Rıdvan Yılmaz'ı kiralamak için siyah-beyazlılara teklif yaptı.
Beşiktaş Yönetimi, tekni direktör Sergen Yalçın'ın kadroda düşündüğü Rıdvan Yılmaz'ın transferine pek fazla sıcak bakmadıklarını bildirdi.
İki kulüp yetkililerinin birkaç gün içerisinde yeniden görüşmesi bekleniyor.