Adana Demirspor'dan Rıdvan Yılmaz için teklif

Adana Demirspor, Beşiktaş'ta forma giyen genç futbolcu Rıdvan Yılmaz için teklif yaptı.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Adana Demirspor'dan Rıdvan Yılmaz için teklif
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30 Ağustos 2021 16:25
Rıdvan Yılmaz
Rıdvan Yılmaz
Beşiktaş
Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, Beşiktaş'ta forma giyen Rıdvan Yılmaz'a talip oldu.

Adana Demirspor yöneticiler, Rıdvan Yılmaz'ı kiralamak için siyah-beyazlılara teklif yaptı.

Beşiktaş Yönetimi, tekni direktör Sergen Yalçın'ın kadroda düşündüğü Rıdvan Yılmaz'ın transferine pek fazla sıcak bakmadıklarını bildirdi.

İki kulüp yetkililerinin birkaç gün içerisinde yeniden görüşmesi bekleniyor.


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