Adana Demirspor'dan Hulk için hamle!

Süper Lig'e çıktığı geçtiğimiz sezon Mario Balotelli transferiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Adana Demirspor, transferde yine yıldız bir ismin peşine düştü.



Akdeniz ekibi, bir süredir gündemde yer alan Brezilyalı yıldız Hulk için resmen harekete geçti. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, kulübün başkanvekili Metin Korkmaz, Hulk'un transferi için Brezilya'ya hareket etti.



Brezilya ekibi Atletico Mineiro'da forma giyen 36 yaşındaki tecrübeli yıldızın sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor.



Avrupa kariyerinde Porto performansıyla hafızalarda iz bırakan Hulk'un güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösteriliyor.





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