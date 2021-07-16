Adana Demirspor'dan hücuma Metehan takviyesi!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, Metehan Mimaroğlu'nu transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; adanademirspor.org.tr
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Adana Demirspor'dan hücuma Metehan takviyesi!
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16 Temmuz 2021 15:27
Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, sol kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu'nu kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Altınordu forması giyen 27 yaşındaki Metehan Mimaroğlu ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Sol kanat oyuncusu Metehan'ın, Bolu kampına katılarak çalışmalara başladığı bildirildi.


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