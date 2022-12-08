Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık!

Samet Akaydın, bu sezon başarılı performansıyla A Milli Takım'a kadar yükseldi. 28 yaşındaki stoper, transferin de gözdesi haline geldi.



4 büyükler, Samet için harekete geçip Adana Demirspor ile görüşmelere başladı. Kıran kırana geçen pazarlıkların ardından Fenerbahçe, bir adım öne geçti. Sarı-Lacivertliler, Milli savunmacı için Adana Demir ile prensip anlaşmasına vardı.



Twitter'da Mavi-Lacivertliler'in bir taraftarı, başkan Murat Sancak'ın oyuncuyu satmayacağına yönelik açıklamalarını hatırlattı. Sancak, buna yine Twitter üzerinden yanıt vererek, "Fiyatını bulan herkesi satarım, bu işlerle kafanı yorma sen" ifadelerini kullandı.



8 Ocak'a kadar Demir'de



Başkan Sancak'ın bu sözleri, Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığı iddialarını güçlendirdi. İmzalar atılsa bile transfer dönemi 8 Ocak'ta başlayacak. Bu tarihe kadar 28 yaşındaki savunmacı, Adana Demirspor formasını terletmeye devam edecek. Fenerbahçe, stoper arayışını yerli bir oyuncuyla noktalayarak, hücuma yapacağı takviyede yabancı isimlere yönelme şansını da yakalamış olacak.





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