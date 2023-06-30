Spor Toto Süper Lig'de bu sezon büyük hedefler peşinde koşacak olan Adana Demirspor, transferde ses getirecek bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Mario Balotelli, Younes Belhanda ve Benjamin Stambouli gibi önemli isimlere mavi-lacivertli formayı giydiren Demirspor, şimdi de dünyaca ünlü yıldız forvet Edinson Cavan i'yi radarına aldı.



İspanyol Estadio Deportivo'da yer alan habere göre; Adana Demirspor, Cavani'nin kardeşi ve menajeri Nando Guglielmone'ye ilgilerini bildirdi. Valencia, 36 yaşındaki yıldızla kadrosunda yüksek ücretli bir oyuncuyu boşaltmak için ücretsiz olarak ayrılmasına izin verebilir.



Öte yandan takımın başına Patrick Kluivert'ı getirmeye hazırlanan Adana Demirspor'un bu hamlesinin, Cavani'nin transferinde de büyük rol oynayabileceği vurgulandı.



BONSERVİSİNE 86 MİLYON ÖDENDİ



Geçen sezon başında Manchester United'dan Valencia'ya transfer olan Cavani, La Liga'da kötü bir dönem geçiren takımında öne çıkan isimlerden oldu. Bu sezon Valencia forması ile tüm kulvarlarda 28 karşılaşmada boy gösterdi. Bonservisine futbol kariyeri boyunca 86 milyon euro ödenen Uruguaylı süper star, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Yarasalar'da sözleşmesinin son yılına giren Cavani, 136 kez de Uruguay Milli Takımı'nda forma giyerken, 58 defa ağları havalandırmayı başardı.



Cavani, Uruguay'da Danubio'da başladığı futbol kariyerinde sırasıyla İtalya'da Palermo, Napoli, Fransa'da PSG, İngiltere'de M.United ve son olarak İspanya'da Valencia'da oynadı.





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