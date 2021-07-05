Adana Demirspor'dan Bruma açıklaması

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Bruma ile ilgilendikleri yönünde gazetelerde yer alan haberler üzerine konuştu.

, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor'dan Bruma açıklaması
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05 Temmuz 2021 13:22
26 yıl aranın ardından Süper Lig 'e dönen Adana Demirspor transferde büyük oynuyor... Dünyaca ünlü isimlerle temas halinde olan, Younes Belhanda ve Britt Assombalonga'yu kadrosuna katan Mavi Şimşekler, Mario Balotelli'yi de bu hafta Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor.

Gazetelerde Adana Demirspor'un Mario Balotelli'nin ardından Bruma'yı transfer edeceği iddia edilirken; bu haberlere başkan Murat Sancak yanıt verdi.  Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Bruma ile görüşme olmadı. Kendisiyle herhangi bir çalışmamız bulunmuyor. Transfer listemizde olmayan bir oyuncu" açıklamasını yaptı.

Bruma için 41.9 milyon Euro ödendi

Geride bıraktığımız sezonu Olimpiakos'ta kiralık olarak geçiren ve bonservisi PSV Eindhoven'da bulunan 26 yaşındaki futbolcu, yeni sezon öncesinde Hollanda ekibine geri döndü.

2013'te Galatasaray 'a 13 milyon Euro'ya transfer olan Bruma, 2015'te Sociedad'a 1.9 milyon Euro'ya kiralanması sonrasında 2017'de Leipzig'e 15 milyon Euro'ya gitmişti. 2019'da ise PSV, yıldız oyuncuyu 12 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı. Özetle, tecrübeli oyuncu için şu ana kadar 41.9 milyon Euro bonservis ödendi.



 

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