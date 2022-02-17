Adana Demirspor'dan Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'ye geçmiş olsun mesajı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından, kulübün sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kovid-19 testi üçüncü kez pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri yer aldı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kovid-19 testi üçüncü kez pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri yer aldı.