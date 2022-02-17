Adana Demirspor'dan Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'ye geçmiş olsun mesajı

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, koronavirüs testi pozitif çıkan Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor'dan Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'ye geçmiş olsun mesajı
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17 Şubat 2022 19:31
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından, kulübün sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kovid-19 testi üçüncü kez pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

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