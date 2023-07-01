Adana Demirspor'da yeni sözleşme açıklandı

Gelecek sezon ligde ilk 4'e girmeyi hedefleyen ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Adana Demirspor'dan transfer açıklaması geldi.



Adana Demirspor yaptığı açıklamada Fransız orta sahası Benjamin Stambouli'nin sözleşmesini uzattığını açıkladı.



2 YILLIK SÖZLEŞME



Schalke'den geldiğinden beri düzenli bir performans veren Benjamin Stambouli taraftarların sevdiği bir isim ve takım içerisinde de ikinci kaptanlığa kadar yükseldi.



Bu durumdan dolayı Adana Demirspor, 32 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Benjamin Stambouli'nin sözleşmesini iki yıl daha uzattığını açıkladı.



31 MAÇTA FORMA GİYDİ



Adana Demirspor formasıyla 31 resmi maçta forma giyen Benjamin Stambouli bu karşılaşmalarda 1 gol, 5 asistlik katkı sağladı.





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