Adana Demirspor'da yaprak dökümü!

Yıllar sonra yeniden yükseldiği Süper Lig'de son 3 sezona damgasını vuran takımlardan biri olan Adana Demirspor'da yüksek bütçeli yatırım sonrası ayrılık süreçleri başladı.



Vincenzo Montella'dan sonra Patrick Kluivert ile yollarını ayıran ve henüz yeni teknik direktörünü belirlemeyen mavi-lacivertlilerden futbolcular da birer birer ayrılıyor.



Adana Demirspor, Younes Belhanda'nın ardından Kevin Rodrigues'le de yollarını ayırdı.



Adana Demirspor'dan 2023-2024 sezonunda gidenler:



-Cherif Ndiaye

-Henry Onyekuru

-Fredrik Gulbrandsen

-Simon Deli

-Mamadou Ba

-Samuel Nongoh (Kiralık)

-Kevin Rodrigues

-Younes Belhanda

-Amir Feratovic

-Goran Karacic





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