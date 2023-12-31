Adana Demirspor'da yaprak dökümü!

Adana Demirspor'da ayrılık süreçleri başladı. Akdeniz temsilcisinde Younes Belhanda'dan sonra Kevin Rodrigues'le de yollar ayrıldı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor'da yaprak dökümü!
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31 Aralık 2023 11:28
Yıllar sonra yeniden yükseldiği Süper Lig'de son 3 sezona damgasını vuran takımlardan biri olan Adana Demirspor'da yüksek bütçeli yatırım sonrası ayrılık süreçleri başladı.

Vincenzo Montella'dan sonra Patrick Kluivert ile yollarını ayıran ve henüz yeni teknik direktörünü belirlemeyen mavi-lacivertlilerden futbolcular da birer birer ayrılıyor.

Adana Demirspor, Younes Belhanda'nın ardından Kevin Rodrigues'le de yollarını ayırdı.

Adana Demirspor'dan 2023-2024 sezonunda gidenler:

-Cherif Ndiaye
-Henry Onyekuru
-Fredrik Gulbrandsen
-Simon Deli
-Mamadou Ba
-Samuel Nongoh (Kiralık)
-Kevin Rodrigues
-Younes Belhanda
-Amir Feratovic
-Goran Karacic

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