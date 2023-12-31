Adana Demirspor'da yaprak dökümü!

Yıllar sonra yeniden yükseldiği Süper Lig'de son 3 sezona damgasını vuran takımlardan biri olan Adana Demirspor'da yüksek bütçeli yatırım sonrası ayrılık süreçleri başladı.
Vincenzo Montella'dan sonra Patrick Kluivert ile yollarını ayıran ve henüz yeni teknik direktörünü belirlemeyen mavi-lacivertlilerden futbolcular da birer birer ayrılıyor.
Adana Demirspor, Younes Belhanda'nın ardından Kevin Rodrigues'le de yollarını ayırdı.
Adana Demirspor'dan 2023-2024 sezonunda gidenler:
-Cherif Ndiaye
-Henry Onyekuru
-Fredrik Gulbrandsen
-Simon Deli
-Mamadou Ba
-Samuel Nongoh (Kiralık)
-Kevin Rodrigues
-Younes Belhanda
-Amir Feratovic
-Goran Karacic
Vincenzo Montella'dan sonra Patrick Kluivert ile yollarını ayıran ve henüz yeni teknik direktörünü belirlemeyen mavi-lacivertlilerden futbolcular da birer birer ayrılıyor.
Adana Demirspor, Younes Belhanda'nın ardından Kevin Rodrigues'le de yollarını ayırdı.
Adana Demirspor'dan 2023-2024 sezonunda gidenler:
-Cherif Ndiaye
-Henry Onyekuru
-Fredrik Gulbrandsen
-Simon Deli
-Mamadou Ba
-Samuel Nongoh (Kiralık)
-Kevin Rodrigues
-Younes Belhanda
-Amir Feratovic
-Goran Karacic
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