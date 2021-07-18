Adana Demirspor'da Umut Meraş ve Flavio atağı

Transferin hızlı takımı Adana Demirspor, iki futbolcuyu daha radarına aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor'da Umut Meraş ve Flavio atağı
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18 Temmuz 2021 13:46
Yıldız operasyonunu sürdüren Adana Demirspor sol bek için Milli oyuncu Cengiz Umut Meraş'la her konuda anlaşmaya vardı. Başarılı savunmacıyla el sıkışan yönetimin oyuncunun kulübü Le Havre ile bonservis pazarlıklarına devam ettiği belirtildi.

Adana Demirspor ayrıca orta saha oyuncusu Flavio ile de her konuda anlaşmaya vardı. Trabzonspor 'la bağlarını koparan Flavio'nun Adana Demirspor'da forma giymesine kesin gözle bakılıyor.


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