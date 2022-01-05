Adana Demirspor'da transfer operasyonu!

Orta sahaya yerli takviyesi yapacak olan Lacivert-Mavililer, Galatasaray'dan Aytaç Kara ve Lille'den Mustafa Kapı'yı renklerine bağlamak için harekete geçti. İki oyuncu için de önemli mesafe katedildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
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Adana Demirspor'da transfer operasyonu!
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05 Ocak 2022 10:44
Adana Demirspor'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Lacivert-Mavililer'in hedefinde orta saha takviyesi var.

Teknik direktör Vincenzo Montella ile yapılan toplantı sonrasında bu bölge için yerli oyuncu transferi yapmayı kararlaştıran Güney ekibi, Galatasaray'dan Aytaç Kara'ya kanca attı. İki kulüp yönetimi birkaç gün içerisinde bu konuyu sonuçlandıracak. Galatasaray'da beklediği şansı bulamayan Aytaç da Adana Demirspor'a sıcak bakıyor. Güney ekibi ayrıca Lille'de forma giyen Mustafa Kapı'nın kiralık olarak takıma kazandırılması için de görüşmelerde bulunuyor. Genç oyuncuyu Karagümrük de istiyor.

Belhanda gidiyor

Yönetimin aldığı önemli kararlarından biri de Belhanda'yla ilgili. Lacivert-Mavili takım, sezon başında yüksek maliyetle kadroya katılan, ancak hiç katkı alınmayan yıldız oyuncuyla bir görüşme yapacak. Sözleşmesi devam eden futbolcunun menaceriyle karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasına bakılacak.


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