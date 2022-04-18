Adana Demirspor'da Trabzon hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşacak Adana Demirspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; adanademirspor.org.tr
Abone Ol
Adana Demirspor'da Trabzon hazırlıkları başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Nisan 2022 21:47
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 23 Nisan Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, pazar günü Kasımpaşa'ya 4-0 yenilen Adana Demirspor'da futbolcular, kulüp tesislerinde bir araya geldi.

Trabzonspor maçının hazırlıklarına başlayan mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.

Kasımpaşa maçında forma giyen oyuncular, idmanda yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda çift kale maç oynadı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ