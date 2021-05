Adana Demirspor'da tek hedef şampiyonluk

TFF 1. Lig'in lideri Adana Demirspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, Menemenspor maçı hazırlıkları öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve geldikten sonra her maça ayrı ciddiyetle hazırlandıklarını söyledi.



Oyuncularının her müsabakada aynı özveriyle mücadele ettiğini aktaran Aybaba, ligin son maçında deplasmanda yapacakları Menemenspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdüklerini dile getirdi.



Aybaba, futbolcuların şampiyonluğu şehre getirmek istediğini belirterek, şunları kaydetti:



"Bu şampiyonluğu Adana'ya getirmek istiyoruz. Kolay değildi, her maç zordu. 10 hafta içinde bir kez berabere kaldık. İkinci beraberliği alsaydık belki bunları konuşmuyorduk. Her maçı final gibi gördüler. Son maçı daha da ciddiye alıyorlar. İstekleri, coşkuları o yönde. İnşallah Menemenspor maçını da kazanıp Adana Demirspor'u şampiyon yapmak istiyoruz. Gideceğiz, bütün mahalleleri dolaşacağız. Balkonlara, bahçelere el sallayarak bu mutluluğu paylaşacağız."