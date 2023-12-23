Adana Demirspor'da sol beke yeni hedef

Ligde son 6 maçtır kazanamayan ve ve 2 hafta önce teknik direktör Patrick Kluivert'la yollarını ayıran Adana Demirspor'da işler yolunda gitmiyor. Bu nedenle Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak kolları sıvadı.



2-3 nokta transfer



11 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi öncesi Güney ekibinde çalışmalar hızlandı. 2-3 nokta atışı takviye yapmayı planlayan Demirspor, sol bek arayışları doğrultusunda rotayı Belçika'ya çevirdi.



1.5 yıl daha kontratı var



Mavi Şimşekler, Leuven forması giyen Hamza Mendyl ile ciddi şekilde ilgileniyor. Bu sezon ligde çıktığı 17 maçta 3 gol atan, 1 de asist yapan Fildişi asıllı Faslı futbolcunun kulübüyle 1.5 yıl daha kontratı var.



20 kez milli oldu



20 kez Fas Milli Takımı'nın formasını terleten 26 yaşındaki Mendyl, daha önce 2021-22 sezonunda Gaziantep FK'da kiralık olarak oynamıştı.





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