Adana Demirspor'da sol beke yeni hedef

Ligde art arda olumsuz sonuçlar alan Adana Demirspor'da transfer operasyonu hız kazandı. 11 Ocak'ta başlayacak transfer dönemi için yapılan çalışmalarda Adana Demirspor sol bekini Belçika'da buldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Adana Demirspor'da sol beke yeni hedef
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23 Aralık 2023 10:13
Ligde son 6 maçtır kazanamayan ve ve 2 hafta önce teknik direktör Patrick Kluivert'la yollarını ayıran Adana Demirspor'da işler yolunda gitmiyor. Bu nedenle Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak kolları sıvadı.

2-3 nokta transfer

11 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi öncesi Güney ekibinde çalışmalar hızlandı. 2-3 nokta atışı takviye yapmayı planlayan Demirspor, sol bek arayışları doğrultusunda rotayı Belçika'ya çevirdi.

1.5 yıl daha kontratı var

Mavi Şimşekler, Leuven forması giyen Hamza Mendyl ile ciddi şekilde ilgileniyor. Bu sezon ligde çıktığı 17 maçta 3 gol atan, 1 de asist yapan Fildişi asıllı Faslı futbolcunun kulübüyle 1.5 yıl daha kontratı var.

20 kez milli oldu

20 kez Fas Milli Takımı'nın formasını terleten 26 yaşındaki Mendyl, daha önce 2021-22 sezonunda Gaziantep FK'da kiralık olarak oynamıştı.

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