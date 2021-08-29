Adana Demirspor'da Samet Aybaba dönemi bitti

Süper Lig'e flaş transferler ile başlayan Adana Demirspor'da beklenen oldu ve teknik direktör Samet Aybaba, yönetime istifasını sundu.Başkan Murat Sancak ile görüşen Samet Aybaba, takımda gerekli enerjinin yakalanamadığını düşünerek istifasını sundu ve bu istifa yönetim tarafından da kabul edildi. Başkan Murat Sancak da yaptığı açıklamada; Samet Aybaba ile yolların ayrıldığını doğruladı ve yeni teknik direktör arayışlarına başladıklarını açıkladı.Mario Balotelli ve Younes Belhanda ile sorun yaşayan Samet Aybaba, iki futbolcun da performansından memnun olmadığını dile getirmişti.