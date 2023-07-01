Adana Demirspor'da Onyekuru kararı!

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Henry Onyekuru'nun bonservisini alıyor.



SANCAK'TAN AÇIKLAMA



Kulüp başkanı Murat Sancak, Onyekuru'nun opsiyonu için "Kullanmak zorundaydık. Yaptığımız pazarlıkta Avrupa'ya gidersek kullanma durumu vardı. Alacağız" dedi.



3.5 MİLYON EURO



Adana Demirspor, 25 yaşındaki futbolcu için Olympiakos'a 3.5 milyon euro ödeyecek.



GEÇEN SEZON PERFORMANSI



Onyekuru, geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da 30 maçta süre aldı. Nijeryalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 8 gol attı ve 2 asist yaptı.





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