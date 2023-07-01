Adana Demirspor'da Onyekuru kararı!

Adana Demirspor, geçen sezon Olympiakos'tan kiraladığı Henry Onyekuru'nun 3.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanacak.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Adana Demirspor'da Onyekuru kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Temmuz 2023 01:30
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Henry Onyekuru'nun bonservisini alıyor.

SANCAK'TAN AÇIKLAMA

Kulüp başkanı Murat Sancak, Onyekuru'nun opsiyonu için "Kullanmak zorundaydık. Yaptığımız pazarlıkta Avrupa'ya gidersek kullanma durumu vardı. Alacağız" dedi.

3.5 MİLYON EURO

Adana Demirspor, 25 yaşındaki futbolcu için Olympiakos'a 3.5 milyon euro ödeyecek.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Onyekuru, geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da 30 maçta süre aldı. Nijeryalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 8 gol attı ve 2 asist yaptı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery