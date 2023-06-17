Adana Demirspor'da öncelik Pirlo!

Adana Demirspor'da tek gündem; teknik direktör... Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonun flaş takımı olan Mavi-Lacivertliler, Montella'nın yerine yine İtalyan hoca getirebilir.



ÖNCELİKLİ ROTA PIRLO



Listedeki en güçlü aday; Andrea Pirlo. Karagümrük'ten ayrılan başarılı çalıştırıcı ile görüşmelerin iyice hız kazandığı öğrenildi. Adana Demirspor'da Pirlo konusunun kısa zamanda netlik kazanması bekleniyor.



FARIOLI SÜRPRİZİ



Radardaki isimlerden Razvan Lucescu'yu kulübü PAOK'un bırakmadığı öğrenildi. Ülkemizde daha önce Alanyaspor ve Karagümrük'ü çalıştıran Farioli'nin de geniş listede bulunduğu belirtildi.





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