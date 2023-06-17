Adana Demirspor'da öncelik Pirlo!

Önümüzdeki sezon UEFA Konferans Ligi'ne gidecek olan Adana Demirspor, Vincenzo Montella'nın vedası sonrası teknik direktör arayışlarını sürdürürken gündemdeki isimler netleşiyor. Listenin ilk sırasında Andrea Pirlo var.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor'da öncelik Pirlo!
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17 Haziran 2023 10:57
Adana Demirspor'da tek gündem; teknik direktör... Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonun flaş takımı olan Mavi-Lacivertliler, Montella'nın yerine yine İtalyan hoca getirebilir.

ÖNCELİKLİ ROTA PIRLO

Listedeki en güçlü aday; Andrea Pirlo. Karagümrük'ten ayrılan başarılı çalıştırıcı ile görüşmelerin iyice hız kazandığı öğrenildi. Adana Demirspor'da Pirlo konusunun kısa zamanda netlik kazanması bekleniyor.

FARIOLI SÜRPRİZİ

Radardaki isimlerden Razvan Lucescu'yu kulübü PAOK'un bırakmadığı öğrenildi. Ülkemizde daha önce Alanyaspor ve Karagümrük'ü çalıştıran Farioli'nin de geniş listede bulunduğu belirtildi.

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