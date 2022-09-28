Spor Toto Süper Lig'de milli araya zirvede giren Adana Demirspor'da tek gündem Galatasaray maçı olmuş durumda. İç sahada oynanacak olan kritik maç için yönetim harekete geçti. Adana ekibinde adeta olağanüstü hal ilan edildi.



KULÜPTEKİ HERKESE RÖPORTAJ YASAĞI



Adana Demirspor Kulübü'nde kapılar medyaya kapandı. Sadece saha içinde kalmak isteyen lacivert-mavili yönetim, tüm takım dahil olmak üzere Vincenzo Montella hariç kulüpteki herkese röportaj yasağı getirdi. Daha önce Galatasaray formaları giyen Belhanda ve Onyekuru'ya ise yönetim tarafından uyarılarda bulunuldu.



MONTELLA İTALYAN BASININA KONUŞTU



Öte yandan teknik direktör Vincenzo Montella'nın İtalyan basınına verdiği röportaj ise yayınlandı. Türkiye Ligi'nin çok zor olduğunu dile getiren Montella, Adana Demirspor'un büyük adımlar atabileceğini ifade etti.





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