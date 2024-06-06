Adana Demirspor'da Murat Sancak geri döndü!

Murat Sancak, Adana Demirspor başkanlığına geri döndüğünü açıkladı. İşte Sancak'ın yönetim kurulunda yer alan isimler...

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Adana Demirspor'da Murat Sancak geri döndü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Haziran 2024 11:58
Geçtiğimiz sezon sahibi olduğu kulübün başkanlığından ayrılan Murat Sancak'tan sürpriz hamle geldi.

Murat Sancak, Adana Demirspor başkanlığına geri döndüğünü açıkladı. Sancak'ın yönetim kurulunda yer alan isimler de belli oldu.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sancak, "Yeni yönetim kurulumuz hayırlı, uğurlu olsun. Mücadeleye devam! Hep birlikte oyunları bozacağız... Hevesler kursaklarda kalacak..." ifadelerini kullandı.

İŞTE YÖNETİMDE YER ALAN İSİMLER


GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery