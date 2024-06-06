Adana Demirspor'da Murat Sancak geri döndü!

Geçtiğimiz sezon sahibi olduğu kulübün başkanlığından ayrılan Murat Sancak'tan sürpriz hamle geldi.
Murat Sancak, Adana Demirspor başkanlığına geri döndüğünü açıkladı. Sancak'ın yönetim kurulunda yer alan isimler de belli oldu.
Resmi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sancak, "Yeni yönetim kurulumuz hayırlı, uğurlu olsun. Mücadeleye devam! Hep birlikte oyunları bozacağız... Hevesler kursaklarda kalacak..." ifadelerini kullandı.
İŞTE YÖNETİMDE YER ALAN İSİMLER
Murat Sancak, Adana Demirspor başkanlığına geri döndüğünü açıkladı. Sancak'ın yönetim kurulunda yer alan isimler de belli oldu.
Resmi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sancak, "Yeni yönetim kurulumuz hayırlı, uğurlu olsun. Mücadeleye devam! Hep birlikte oyunları bozacağız... Hevesler kursaklarda kalacak..." ifadelerini kullandı.
İŞTE YÖNETİMDE YER ALAN İSİMLER
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