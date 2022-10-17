Adana Demirspor'da kupa hazırlıkları tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Adıyaman FK ile karşılaşacak Adana Demirspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Adana Demirspor'da kupa hazırlıkları tamamlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ekim 2022 20:02
Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda salı Adıyaman FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Yeni Adana Stadı'nda salı saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ