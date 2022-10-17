Adana Demirspor'da kupa hazırlıkları tamamlandı

Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda salı Adıyaman FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
Yeni Adana Stadı'nda salı saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
Yeni Adana Stadı'nda salı saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek.
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