Adana Demirspor'da Kluivert dönemi!

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü belli oldu.
Akdeniz temsilcisi, Patrick Kluivert ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Hollandalı teknik adam, yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Adana Demirspor, Süper Lig'e yükseldiğinden beri çok iyi işler yaptı. Umarım birikimlerimi takıma aktarabilirim ve daha başarılı oluruz" dedi.
İşte Adana Demirspor'un açıklaması:
"Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Patrick Kluivert ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır."
Akdeniz temsilcisi, Patrick Kluivert ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Hollandalı teknik adam, yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Adana Demirspor, Süper Lig'e yükseldiğinden beri çok iyi işler yaptı. Umarım birikimlerimi takıma aktarabilirim ve daha başarılı oluruz" dedi.
İşte Adana Demirspor'un açıklaması:
"Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Patrick Kluivert ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır."