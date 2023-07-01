Adana Demirspor'da Kluivert dönemi!

Adana Demirspor, Patrick Kluivert ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor'da Kluivert dönemi!
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01 Temmuz 2023 00:57
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü belli oldu.

Akdeniz temsilcisi, Patrick Kluivert ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Hollandalı teknik adam, yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Adana Demirspor, Süper Lig'e yükseldiğinden beri çok iyi işler yaptı. Umarım birikimlerimi takıma aktarabilirim ve daha başarılı oluruz" dedi.

İşte Adana Demirspor'un açıklaması:

"Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Patrick Kluivert ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır."






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