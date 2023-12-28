Adana Demirspor'da Jovan Manev takıma geri döndü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor'da Hırvatistan 1. Lig ekiplerinden Osijek takımında kiralık olarak forma giyen Kuzey Makedonyalı stoper Jovan Manev, geri döndü.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında Hırvatistan'ın NK Osijek kulübüne kiraladığımız ve sözleşmesinde geri çağırma maddesi yer alan oyuncumuz Jovan Manev bugün itibarıyla takımımızla antrenmanlara başlamıştır." ifadesi yer aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında Hırvatistan'ın NK Osijek kulübüne kiraladığımız ve sözleşmesinde geri çağırma maddesi yer alan oyuncumuz Jovan Manev bugün itibarıyla takımımızla antrenmanlara başlamıştır." ifadesi yer aldı.
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