Adana Demirspor'da hedef Demba Ba!

Adana Demirspor'un ilk hedefi Demba Ba. Mavi-lacivertli ekip, Süper Lig'e çıkması halinde Senegalli golcüyü kadrosuna katmak istiyor.

Haber; NTVSpor
Abone Ol
Adana Demirspor'da hedef Demba Ba!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mayıs 2021 20:47
TFF 1. Lig'de son haftaya lider giren Adana Demirspor'da yeni sezon için transfer çalışmaları başladı.

Mavi-lacivertli ekip, Demba Ba'yı kadrosuna katmak istiyor.

Senegalli golcü kısa süre önce Medipol Başakşehir ile sözleşmesini feshetti.

Serbest durumda olan 35 yaşındaki oyuncuyla görüşen Adana Demirspor yönetimi, Süper Lig'e çıkılması halinde transferi tamamlamayı planlıyor.

Demba Ba, bu sezon Medipol Başakşehir formasıyla çıktığı 37 maçta 9 gol attı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.