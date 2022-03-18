Adana Demirspor'da, hazırlıklar tamamlandı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Adana Demirspor. hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; adanademirspor.org.tr
Abone Ol
Adana Demirspor'da, hazırlıklar tamamlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Mart 2022 17:08
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 19 Mart Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Akdeniz ekibi, kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirildi.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde, ısınma ve 5'e 2 top kapmayla başlayan antrenman, taktik çalışmayla son buldu.

Sakatlığını atlatan Loic Remy de çalışmalarda yer aldı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.