Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Akdeniz ekibi, kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirildi.
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda, taktik çalışma yapıldı.
Hafif sakatlığı bulunan forvet Loic Remy, takımdan ayrı çalıştı.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Akdeniz ekibi, kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirildi.
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda, taktik çalışma yapıldı.
Hafif sakatlığı bulunan forvet Loic Remy, takımdan ayrı çalıştı.