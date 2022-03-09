Adana Demirspor'da hazırlıklar sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak Adana Demirspor, hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; adanademirspor.org.tr
Abone Ol
Adana Demirspor'da hazırlıklar sürüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Mart 2022 13:28
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Akdeniz ekibi, kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirildi.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda, taktik çalışma yapıldı.

Hafif sakatlığı bulunan forvet Loic Remy, takımdan ayrı çalıştı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.