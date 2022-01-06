Adana Demirspor'da Fenerbahçe mesaisi sürüyor

Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak Adana Demirspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor'da Fenerbahçe mesaisi sürüyor
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06 Ocak 2022 15:00
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 10 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertli takım, kulüp tesislerinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde çift antrenman gerçekleştirdi.

Adana Demirsporlu oyuncular, sabah antrenmanında iki grup halinde salonda çalıştı.

Öğle antrenmanında ise taktik çalışma yapıldı.

Antrenmanlarda, ülkesi İtalya'da yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkan Mario Balotelli yer almadı.


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