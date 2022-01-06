Adana Demirspor'da Fenerbahçe mesaisi sürüyor

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 10 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertli takım, kulüp tesislerinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde çift antrenman gerçekleştirdi.
Adana Demirsporlu oyuncular, sabah antrenmanında iki grup halinde salonda çalıştı.
Öğle antrenmanında ise taktik çalışma yapıldı.
Antrenmanlarda, ülkesi İtalya'da yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkan Mario Balotelli yer almadı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertli takım, kulüp tesislerinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde çift antrenman gerçekleştirdi.
Adana Demirsporlu oyuncular, sabah antrenmanında iki grup halinde salonda çalıştı.
Öğle antrenmanında ise taktik çalışma yapıldı.
Antrenmanlarda, ülkesi İtalya'da yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkan Mario Balotelli yer almadı.