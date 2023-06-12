Adana Demirspor'da Cedric Bakambu atağı

Spor Toto Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan Adana Demirspor, yeni sezon öncesinde hücum hattını yıldız bir isimle güçlendirmek için düğmeye bastı. Adana Demirspor daha önce Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde Bursaspor'da forma giyen ve iz bırakan Kongolu santrfor Bakambu'ya teklifte bulunduğu öğrenildi.



31 yaşındaki yıldız golcünün Yunan devi Olympiakos'la kontratı sona erdi. Bakambu'ya, S.Arabistan'dan Al Nassr'ın da talip olduğu ve tecrübeli santrforun iki kulübün de teklifini düşünmek için süre istediği bildirildi. Süper Lig'de 2014-15'te Bursaspor'da forma giyen ve 39 maçta 21 gol, 7 asist katkısıyla dikkatleri üzerine çekip 7.5 milyon Euro'ya La Liga'nın güçlü temsilcisi Villarreal'e transfer olmuştu.



37 MAÇTA GÖREV ALDI



Cedric Bakambu, bu sezon Olympiakos'ta 30'u ilk 11 olmak üzere, 37 maçta şans buldu ve 18 gol atarken, 3'de asist yaptı.





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