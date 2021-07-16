Adana Demirspor'da Bolu kampı tamamlandı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, Bolu'daki ilk etap kampını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor'da Bolu kampı tamamlandı
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16 Temmuz 2021 15:05
Süper Lig'in yeni takımlarından Adana Demirspor, Bolu'daki kampının ilk etabını tamamladı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi sabah saatlerinde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde antrenman yaptı.

Antrenmanla ilk etap kampını tamamlayan mavi-lacivertliler, 2 günlük izinin ardından ikinci etap kampına da Bolu'da devam edecek.


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