Adana Demirspor'da Belhanda ve Fonte hamlesi

Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor transfer çalışmalarını sürdürürken, önemli isimleri kadroya katmayı planlıyor.



Transferin ilk günlerinde Balotelli ve Gomis ile ilgilenen Akdeniz ekibi bu iki transferi de sonuçlandıramamıştı.



D-Smart'a konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak yeni yıldızlar müjdesini vererek, "Galatasaray'ın eski yıldızı Younes Belhanda ve Lille takım kaptanı Jose Fonte ile görüşüyoruz. Süper Lig'de kendimizden söz ettirmek istiyoruz. Nasıl 26 yıl çıkamadıysak 26 yıl ligde kalıcı olmak ilk amacımız" dedi.



