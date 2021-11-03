Adana Demirspor'da Belhanda ve Castro sakatlandı

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da sakatlıkları bulunan oyuncularla ilgili açıklama yapıldı. Lucas Castro'nun 6 hafta sahalardan uzak kalacağı, Younes Belhanda'nın ise Sırbistan'da tedavi göreceği duyuruldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor'da Belhanda ve Castro sakatlandı
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03 Kasım 2021 16:22
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da sakatlıkları bulunan Lucas Castro ve Younes Belhanda'nın durumuyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda TFF 2. Lig temsilcisi Niğde Anadolu ile yapılan maçta sakatlanan Lucas Castro'nun, 6 hafta sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

Medipol Başakşehir müsabakası öncesi antrenmanda sakatlanan Younes Belhanda'nın ise Sırbistan'da tedavi göreceği aktarıldı.

 

 

 


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