Adana Demirspor'da Balotelli'nin testi pozitif

Adana Demirspor, Mario Balotelli'nin COVD-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı.



Kulübün açıklamasında, yıldız futbolcunun ülkesi İtalya'da yaptırdığı testin sonucun pozitif olduğu ve Balotelli'nin izolasyon sürecine başladığı belirtildi.



Adana Demirspor'un açıklaması şu şekilde;



"Futbolcumuz Mario Balotelli'nin hissettiği belirtiler sonrası ülkesi İtalya'da yaptırdığı Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır.



İzolasyon ve tedavi sürecine başlanan futbolcumuz bu süreyi İtalya'da evinde geçirecektir.



Futbolcumuza acil şifalar diliyoruz."



FENERBAHÇE MAÇINDA YOK!



31 yaşındaki futbolcu Adana Demirspor'un, 10 Ocak'ta Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçta takımdaki yerini alamayacak.





İLGİLİ VİDEO