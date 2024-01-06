Adana Demirspor'da ayrılık!

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da bir ayrılık yaşandı.



Akdeniz ekibi, Jonas Svensson ile yolların ayrıldığını açıkladı.



Adana Demirspor'un açıklaması şu şekilde:



"Profesyonel futbolcumuz Jonas Svensson ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Svensson'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"



SOSYAL MEDYADAN VEDA



Jonas Svensson, "Sevgili Adana Demirspor taraftarları, her güzel şeyin bir sonu vardır. Bana gösterdiğiniz destek için hepinize teşekkür ederim. Harika bir yolculuktu. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da çok iyi işler yaptık. Ben ve ailem, Adana halkının gösterdiği tüm yardımları ve misafirperverliği asla unutmayacağız. Ayrıca bu 2,5 yıl boyunca tanıştığım tüm muhteşem oyunculara ve personele de teşekkür etmek istiyorum. Her şeyi mümkün kıldığın için teşekkürler Murat Sancak. Yardımlarınız için Metin Korkmaz, Gökhan Göktürk ve Alper Aslan'a teşekkür ederim. Serkan Damla'ya ve ekibine sezonun geri kalanında başarılar dilerim. Teşekkürler ve sizi asla unutmayacağım." açıklamasıyla Akdeniz ekibine veda etti.







2 İSİMLE YOLLAR AYRILMIŞTI



Adana Demirspor'da daha önce Kevin Rodrigues ve Younes Belhanda ile de yollar ayrılmıştı.





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