Adana Demirspor'da, Ankaragücü mesaisi sürüyor

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 14 Ocak Cumartesi günü sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.
Pas ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla son buldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.
Pas ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla son buldu.
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