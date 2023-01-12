Adana Demirspor'da, Ankaragücü mesaisi sürüyor

Adana Demirspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; adanademirspor.org.tr
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Adana Demirspor'da, Ankaragücü mesaisi sürüyor
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12 Ocak 2023 22:21
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 14 Ocak Cumartesi günü sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

Pas ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla son buldu.

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