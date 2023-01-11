Adana Demirspor'da, Ankaragücü mesaisi sürüyor

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 14 Ocak Cumartesi günü sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.
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