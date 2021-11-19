Adana Demirspor'da, Altay maçı öncesi tek eksik!

Adana Demirspor, Süper Lig'in 13. haftasında karşılaşacağı Altay maçının hazırlıklarına gerçeleştirdiği antrenman ile devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor'da, Altay maçı öncesi tek eksik!
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19 Kasım 2021 17:29
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında karşılaşacağı Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Akdeniz ekibi, 21 Kasım Pazar günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda yapacağı Altay maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen taktik antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Antrenmanda, sakatlığı süren Lucas Castro yer almadı.


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