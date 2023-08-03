Adana Demirspor - Cluj: Muhtemel 11

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ikinci maçında Adana Demirspor, Cluj'u konuk ediyor.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor - Cluj: Muhtemel 11
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03 Ağustos 2023 02:55
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ikinci maçında Adana Demirspor, Romanya ekibi Cluj'u konuk ediyor.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21:00'de başlayacak ve TV8,5'tan canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Belçikalı hakem Nathan Verboomen yönetecek.

Adana Demirspor ilk maçı depşasmanda 1-1 tamamlamıştı. Temsilcimiz Adana Demirspor turu geçebilmek için normal süre veya uzatmalarda galibiyet elde etmesi gerekiyor. Eğer 120 dakika golsüz sona ererse penaltı atışlarına gidilecek.

Adana Demirspor rakibini geçmesi halinde 3'üncü eleme turunda Osijek - ZTE FC eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Eksikler
Adana Demirspor'da transfer görüşmeleri sürdüren Onyekuru ile NDiaye dışında eksik bulunmuyor.

Muhtemel 11

Adana Demirspor
Karacic, Svensson, Manev, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Emre, Yusuf Sarı, Belhanda, Akintola, Ndiaye

Adana Demirspor yine ilk peşinde

Tarihinde ilk kez bir Avrupa Kupası maçına çıkan ve Stambouli ile ilk golünü de bulan Adana Demirspor, bu kez evinde tarihinin ilk Avrupa galibiyetinin peşinde olacak.

Cluj deplasmanında bir çok gol pozisyonu bulmasına rağmen galibiyet elde edemeyen Adana Demirspor, bu karşılaşmayı kazanarak tarihine bir unutulmaz anı daha bırakmak istiyor.

Cluj son maçında berabere kaldı

Adana Demirspor'un rakibi Cluj, Romanya Ligi'nde bu sezon 3 müsabakaya çıktı.

İlk iki karşılaşmasını kazanan Cluj'un, evinde Craiova ile oynadığı son maç 1-1 sona erdi.



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