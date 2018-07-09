Adana Demirspor, Bursaspor'dan Rüştü'yü kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor, Rüştü Hanlı ile anlaştı.Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertli ekip, Bursaspor forması giyen 21 yaşındaki Rüştü Hanlı ile anlaşmaya vardı.Sol bek pozisyonunda mücadele eden Rüştü, Adana Demirspor'da 2 yıllığına kiralık olarak forma giyecek.