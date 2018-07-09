  •  
    Comolli: "Wilshere'ın transferi olmadı ama..."
  •  
    Ve Süper Lig ALEV aldı;
    Son dakika transferleri
  •  
    F.Bahçe'de transferlerin önüne çıkan o 7 ENGEL
  •  
    Terim'in sürpriz hedefi! Rusya'daki o buluşma!..
  •  
    Vida'nın transfer isteği; "Beni satın, kazanalım"

Adana Demirspor, Bursaspor'dan Rüştü'yü kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sportif direktör Tanju Çolak ve teknik direktör Hakan Kutlu yönetimindeki ilk transferini Rüştü Hanlı ile yaptı.

Kaynak: AA
Adana Demirspor, Bursaspor'dan Rüştü'yü kadrosuna kattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Temmuz 2018 15:34
Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor, Rüştü Hanlı ile anlaştı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertli ekip, Bursaspor forması giyen 21 yaşındaki Rüştü Hanlı ile anlaşmaya vardı.

Sol bek pozisyonunda mücadele eden Rüştü, Adana Demirspor'da 2 yıllığına kiralık olarak forma giyecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için