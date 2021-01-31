Adana Demirspor, Bolu deplasmanından 3 puanla çıktı

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Boluspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Adana Demirspor maçı 2-1 kazandı.



Maçta Adana Demirspor'un golleri, 41. dakikada Emircan Altıntaş ve 81. dakikada Hasan Kılıç'ın penaltısıyla geldi. Boluspor'un tek golü ise 90+3'te Arda Köksal'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor, puanını 34'e yükseltti ve 4. sırada yer aldı. Boluspor ise 19 puanla 13. sırada kaldı.



Boluspor, TFF 1. Lig'in 20. haftasında Altınordu deplasmanına gidecek. Adana Demirspor ise aynı haftada sahasında Ankaraspor ile karşılaşacak.



Stat: Bolu Atatürk



Hakemler: Alper Çetin, Baran Eraslan, Gökhan Barcın



Beypiliç Boluspor: Selmani, Fethi Özer, Gökhan Sazdağı, Oğuzhan Berber, Diouf (Dk. 80 Marlinho), Gyasi (Dk. 73 Hamza Gür), Alican Özfesli (Dk. 88 Muhammed Gümüşkaya), Hajdarevic (Dk. 73 Burak Asan), Burak Bekaroğlu, Muhsin Yıldırım, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 88 Arda Köksal)



Adana Demirspor: Zubas, Tayyip Talha Sanuç, Traore (Dk. 79 Sinan Kurt), Ezeh (Dk. 67 Rangel), Emircan Altıntaş (Dk. 79 Pa Dibba), Kaan Kanak, Süleyman Koç, Yunus Akgün (Dk. 88 Sedat Şahintürk), Hasan Kılıç, Gökhan İnler, Rassoul



Goller: Dk. 41 Emircan Altıntaş, Dk. 82 Hasan Kılıç (Penaltıdan) (Adana Demirspor), Dk. 90+1 Arda Köksal (Beypiliç Boluspor)



Sarı kartlar: Dk. 45 Kaan Kanak, Dk. 66 Traore (Adana Demirspor), Dk. 49 Oğuzhan Berber, Dk. 81 Fethi Özer, Dk. 84 Mustafa Çeçenoğlu (Beypiliç Boluspor)







