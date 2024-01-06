Adana Demirspor: 'Bizim daha net pozisyonlarımız vardı'

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Yukatel Adana Demirspor'un teknik sorumlusu Timuçin Cengiz Hoşfikirer, daha net pozisyonlara giren taraf olduklarını ancak sahadan 1 puan ile ayrıldıklarını söyledi.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Timuçin Hoşfikirer, "İki takımın da kazanabileceği bir maçtı. Bizim çok daha net pozisyonlarımız vardı. Oyunda düşündüğümüz planı sahaya koyduk. Bunun gelecek adına iyi sinyaller vermesi bizi mutlu etti. Önemli olan kazanmak ama olmadı. Yusuf'un sakatlığı bizi üzdü. Türk futbolu ve kendi takımı adına umarım bir an önce sahalara döner." ifadelerini kullandı.



Cengiz Hoşfikirer, sakatlanarak oyundan çıkan Yusuf'un durumu hakkında ise "MR'dan sonra durumu netleşecek. Adale yırtılması ya da lif atması diye düşünüyoruz. İnşallah düşündüğümüzden daha hafif olur." açıklamasında bulundu.



